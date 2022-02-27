Ранее президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Это решение в интервью Украина.ру прокомментировал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов

Путин отметил, что высшие должностные лица стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России, в связи с чем необходимо принять соответствующие меры. Молдавия опровергла прибытие в страну самолётов НАТО © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«Сам по себе повышенный режим боевой готовности касается ядерных стратегических сил. Это означает, что наши ядерные силы, как наступательные, так и оборонительные, приведены в полную боевую готовность..Я надеюсь, что это решение отрезвит Запад. Чего его пугать-то? Это бессмысленно. Главное, чтобы люди поняли, что их ждет. Если они это поймут, они будут вести себя по-другому», — сказал Михайлов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.