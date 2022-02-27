В результате военной операции по демилитаризации и денацификации Украины среди российских военных есть потери, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков 27 февраля, передаёт РИА Новости

«Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — сказал Конашенков. Олег Матвейчев: Украина сдастся через 10 дней, переговоры для затяжки времени ей ничего не дадут © РИА Новости, Владимир Трефилов

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.