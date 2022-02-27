Членство России в Совете безопасности ООН зафиксировано в уставе организации, напомнила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в комментарии телеканалу CNN 27 февраля

«Послушайте, Россия — член СБ ООН — это в Уставе ООН. Но мы будем привлекать Россию к ответу за неуважение к Уставу ООН», — сказала Томас-Гринфилд. ООН: Украину покинули более 150 тысяч беженцев © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в своём Twitter-аккаунте, что обсуждал с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем лишение России права голоса в Совбезе ООН.

Участие России в СБ ООН в качестве постоянного члена прописано в Статье 23 Устава организации. Лишение России права голоса потребовало бы голосов всех членов Совбеза, при этом Россия может наложить на подобное решение вето.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.