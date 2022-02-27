После приказа президента РФ Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства в Вашингтоне заявили, что США и НАТО не угрожают России, передаёт американский телеканал ABC 27 февраля

Приказ президента Путина об особом режиме боевого дежурства — это реакция России на "угрозы, которых не существует", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Володин: киевский режим - это филиал США © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Ни разу Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, со стороны Украины», — сказала Псаки журналистам.

Пресс-секретарь дополнила, что действия России по самообороне являются лишь "оправданием дальнейшей агрессии".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.