Самолет Ан-225 «Мрия» уничтожен в аэропорту Гостомель под Киевом, сообщили в концерне «Укроборонпром» 27 февраля

«Уничтожен флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 «Мрия». Это произошло в аэропорту Антонова в Гостомеле под Киевом, где находился самолет», — сообщила пресс-служба концерна. Расстрелы и фосфорные снаряды в Киеве, «живой щит» в Северодонецке. Хроника событий на Украине на 19:00 27 февраля © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Согласно данным сайта Flight Radar, самолёт АН-225 «Мрия» с бортовым номером UR-82060 5 февраля прилетел из аэропорта Биллунд в Дании в «Гостомель». После этого борт не покидал аэропорт.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.