Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи делегаций Украины и России на территории Белоруссии, передаёт РИА Новости 27 февраля

Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи, но "пусть попробуют". Президент Украины назвал переговоры "хоть маленьким, но шансом".

Ранее сообщалось, что местом переговоров делегаций Москвы и Киева будет КПП на границе Белоруссии и Украины.

Ранее Министр иноcтранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе переговоров с Россией Украина не намерена капитулировать и отдавать земли.

В свою очередь, посол Украины в Турции Василий Боднарь заявил, условием Киева на встрече с Россией будет прекращение огня и вывод войск, однако признал, что текущие переговоры состоятся без предусловий.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.