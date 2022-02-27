Правительство Молдавии опровергло в официальном Twitter-аккаунте информацию о том, что в аэропорте Маркулешты 27 февраля приземлились самолеты НАТО

«В связи с циркулирующей в публичном пространстве дезинформацией о самолетах НАТО, которые якобы приземлились в аэропорту в Мэркулешть, сообщаем следующее: Это фейк. Воздушное пространство Республики Молдова закрыто. За последние 3 дня в Мэркулешть не приземлился ни один самолет», — говорится в заявлении правительства страны. Раскрыто место переговоров России и Украины © sb.by

Ранее, 24 февраля, парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. В тот же день было принято решение закрыть воздушное пространство республики.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.