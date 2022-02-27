Местом переговоров делегаций Москвы и Киева будет КПП на границе Белоруссии и Украины, сообщает агентство Sputnik Беларусь

«Место переговоров России и Украины — Александровка-Вильча. Ближайший белорусский город — Наровля», — говорится в сообщении. МИД РФ опроверг начало переговоров России и Украины в Гомеле © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ранее министр иноcтранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе переговоров с Россией Украина не намерена капитулировать и отдавать земли.

В свою очередь, посол Украины в Турции Василий Боднарь заявил, условием Киева на встрече с Россией будет прекращение огня и вывод войск, однако признал, что текущие переговоры состоятся без предусловий.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.