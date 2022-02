Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты применения ВСУ запрещенных боеприпасов, сообщает РИА Новости 25 февраля

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать факты применения запрещенных фосфорных боеприпасов украинскими военными и расследовать обстоятельства их использования, сообщается на официальном сайте ведомства. ВСУ начали применять боеприпасы с фосфором © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил об использовании украинскими военными фосфорных боеприпасов.

«Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооружённых сил России, начали массовое применение боеприпасов, начинённых фосфором, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель», — сказал Конашенков.

По словам Конашенкова, украинской стороной используются 122-мм снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град» советского производства.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.