Участники переговоров только-только прибывают к месту проведения, сообщили в МИД России агентству РИА Новости

Ранее в украинских СМИ опубликовали информацию о том, что переговоры России и Украины на территории Гомельской области Белоруссии уже начались. Начались переговоры Украины и России в Гомеле © sb.by

Министр иноcтранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе переговоров с Россией Украина не намерена капитулировать и отдавать земли.

В свою очередь, посол Украины в Турции Василий Боднарь заявил, условием Киева на встрече с Россией будет прекращение огня и вывод войск, однако признал, что текущие переговоры состоятся без предусловий.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля дал начало спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.