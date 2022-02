Отряды украинских националистов из запрещённой в РФ организации «Правый сектор» используют жителей Мариуполя в качестве живого щита, передаёт Минобороны РФ 27 февраля

«В Мариуполе прибывшие из Львовской области штурмовые отряды "Правого сектора"* терроризируют мирных жителей. Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве "живого щита"», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. ВСУ начали применять боеприпасы с фосфором © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В ведомстве также заявили, что силы Луганской народной республики при огневой поддержке российских войск продвинулись уже на 56 км, а подразделения Донецкой народной республики — еще на 3 км.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

*Организация запрещена в России