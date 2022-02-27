Министр иноcтранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе переговоров с Россией Украина не намерена капитулировать. Об этом Кулеба сообщил в официальном Twitter-аккаунте МИД Украины 27 февраля

«Украина не собирается сдаваться и капитулировать в результате переговоров с РФ, а хочет послушать и сказать свое мнение…Украина не капитулирует и не отдаст ни дюйма своей территории», — заявил Кулеба. Жарихин описал возможное будущее Украины после переговоров © AP, Petr David Josek

Украинская делегация отправляется на переговоры с Россией в Гомельскую область, ранее заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.