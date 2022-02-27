«Украина не собирается сдаваться и капитулировать в результате переговоров с РФ, а хочет послушать и сказать свое мнение…Украина не капитулирует и не отдаст ни дюйма своей территории», — заявил Кулеба.
Украинская делегация отправляется на переговоры с Россией в Гомельскую область, ранее заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.