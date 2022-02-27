Посол Украины в Турции Василий Боднарь заявил, условием Киева на встрече с Россией будет прекращение огня и вывод войск, передаёт турецкое агентство Haber Global 27 февраля

«Конечно же, первым нашим условием будет прекращение огня и вывод войск с нашей территории. Встреча должна состояться в ближайшие часы», — заявил посол. Жарихин описал возможное будущее Украины после переговоров © AP, Petr David Josek

В то же время, Боднарь подтвердил, что предстоящая 27 февраля встреча делегаций Украины и России пройдет без предусловий.

Украинская делегация отправляется на переговоры с Россией в Гомельскую область, ранее заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.