Украина может сохраниться исключительно как конфедеративное образование. Об этом в интервью Украина.ру рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Украина в нынешних условиях может сохраниться как государство только при условии конфедеративного строя, уверен эксперт. Леонков: Украине нельзя оставлять ни кусочка армии и территории © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

«Вот и Украина в том виде, в котором она есть сейчас (Донецк и Львов), может быть только многоязыковой, федеративной или конфедеративной и нейтральной. Если она нарушает эти условия, то она уже не может быть большой Швейцарией. Она начинает разваливаться, что сейчас и происходит», — заявил Жарихин.

Ранее сообщалось, что украинские власти готовы к ведению переговоров с Россией на территории Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Полностью интервью можно прочитать здесь.