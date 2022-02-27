В Ереване прошла акция в поддержку армии России. Об этом 27 февраля сообщают свидетели в столице Армении

В Армении состоялась акция в поддержку Армии России и Президента Российской Федерации Владимира Путина. В Киеве у Рады прошла акция «Нет войне с Россией» © klymenko time

50-метровое полотно с надписью «АРМИЯ РОССИИ» было развёрнуто с Киевского моста в столице республики, сообщают местные СМИ.

Отметим, что между Арменией и Россией действует Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. РФ считается основным союзником и гарантом неприкосновенности закавказской республики.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.