В Армении состоялась акция в поддержку Армии России и Президента Российской Федерации Владимира Путина.
50-метровое полотно с надписью «АРМИЯ РОССИИ» было развёрнуто с Киевского моста в столице республики, сообщают местные СМИ.
Отметим, что между Арменией и Россией действует Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. РФ считается основным союзником и гарантом неприкосновенности закавказской республики.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.