Спецоперация на Украине должна продолжаться до её полного завершения, заявил в интервью Украина.ру военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Время для переговоров наступит только тогда, когда пушки замолчат, заявил эксперт. Леонков рассказал, на что надеется Украина на переговорах © Открытые источники

«Операция должна идти своим путем до полного завершения…Тогда позиция России будет более наглядной. Мы против того, чтобы Украина имела вооружение, оружие массового поражения, мы за то, чтобы Украина признала, что у нее есть проблемы с нацизмом, и поддержала проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма», — заявил Леонков.

Если Россия оставит Украине кусочек армии и кусочек территории, мы вновь придем к какому-нибудь «Минску-3» и будем зависеть от этого договора, хотя будем выступать его гарантами, заключил собеседник издания.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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