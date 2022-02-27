«Мы изменим курс, чтобы преодолеть зависимость от импорта от отдельных поставщиков энергоносителей…. Чем быстрее мы выстроим инфраструктуру возобновляемой энергетики, тем лучше. Мы на правильном пути, мы хотим и станем к 2045 году первой промышленной климатически нейтральной страной», — сказал Шольц.
Он напомнил, что Германия будет выстраивать газовые резервы.
«Наконец, мы приняли решение оперативно построить терминалы приема сжиженного газа в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене», — заявил канцлер.
Он предупредил, что цены на сырье могут вырасти, но заверил, что правительство принимает необходимые меры, чтобы поддержать граждан.
Президент РФ 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток-2», по которому российский газ пошел бы в эту страну по дну Балтийского моря.
Свой СПГ в Европу стремятся поставлять США. Однако, как указывал вице-премьер РФ Александр Новак, летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ, на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны. Тогда, отмечал он, СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион.