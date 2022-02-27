Германия приняла решение оперативно построить два терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 27 февраля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на экстренном заседании бундестага

НАТО собирается построить газопровод из Испании в Германию, чтобы снабжать немцев американским СПГ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Он напомнил, что Германия будет выстраивать газовые резервы.

«Наконец, мы приняли решение оперативно построить терминалы приема сжиженного газа в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене», — заявил канцлер.

Он предупредил, что цены на сырье могут вырасти, но заверил, что правительство принимает необходимые меры, чтобы поддержать граждан.

Президент РФ 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток-2», по которому российский газ пошел бы в эту страну по дну Балтийского моря.

Свой СПГ в Европу стремятся поставлять США. Однако, как указывал вице-премьер РФ Александр Новак, летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ, на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны. Тогда, отмечал он, СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион.