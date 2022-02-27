На время заключения вторых Минских соглашений украинская армия находилась в состоянии развала. Украина надеется "потянуть время" с помощью переговоров, уверен эксперт.
«И именно посредством западных партнеров был тогда выработан этот документ, одобренный Совбезом ООН. Но этот документ оказался нерабочим, потому что ни разу Украина не только не согласилась их соблюдать, но и ратифицировать и нести за него ответственность. Россия по этому документу была гарантом. Но так как Россия больше не может по этому документу что-либо гарантировать, она решила стать физическим гарантом безопасности граждан ДНР/ЛНР», — сказал Леонков.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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