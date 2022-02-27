На мирных переговорах с Россией существует риск заключения некоего соглашения «Минск-3», которое Украина исполнять не будет, считает военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

На время заключения вторых Минских соглашений украинская армия находилась в состоянии развала. Украина надеется "потянуть время" с помощью переговоров, уверен эксперт. В ожидании переговоров. Хроника событий на Украине по состоянию на 16.00 27 февраля © sb.by

«И именно посредством западных партнеров был тогда выработан этот документ, одобренный Совбезом ООН. Но этот документ оказался нерабочим, потому что ни разу Украина не только не согласилась их соблюдать, но и ратифицировать и нести за него ответственность. Россия по этому документу была гарантом. Но так как Россия больше не может по этому документу что-либо гарантировать, она решила стать физическим гарантом безопасности граждан ДНР/ЛНР», — сказал Леонков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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