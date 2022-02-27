Украина сегодня является несвободным государством, киевский режим - это филиал США, они не думают о народе. Об этом 27 февраля заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram

Володин дал Зеленскому совет насчет переговоров © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Парламентарий отметил, что за прошедшие после госпереворота годы неонацисты «получили доступ к институтам власти, запугали население, промыли мозги молодёжи русофобией».

«Вашингтон выбрал Украину как проект "анти-Россия"», — добавил он.

Володин уточнил, что Россия оказалась в нынешней ситуации, ни с кем не воюя, все эти годы стремилась к миру.

«Это НАТО с 90-х годов всё ближе сдвигает военные границы к территории нашей страны, при этом публично обещая этого не делать», — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.