«Надо понимать, что Украина сегодня — несвободное государство, а её президент — несамостоятельная фигура. Им управляет Вашингтон», — написал Володин.
Парламентарий отметил, что за прошедшие после госпереворота годы неонацисты «получили доступ к институтам власти, запугали население, промыли мозги молодёжи русофобией».
«Вашингтон выбрал Украину как проект "анти-Россия"», — добавил он.
Володин уточнил, что Россия оказалась в нынешней ситуации, ни с кем не воюя, все эти годы стремилась к миру.
«Это НАТО с 90-х годов всё ближе сдвигает военные границы к территории нашей страны, при этом публично обещая этого не делать», — подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.