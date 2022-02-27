Ранее ряд экспертов высказывал мнение, что представителем Украины на переговорах с Россией может стать один из командиров ВСУ. Так ли будет это, раскрыл военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру

Ранее, 27 февраля, сообщалось, что украинская сторона готова к переговорам с Россией на территории Белоруссии. Леонков полагает, что представителем Украины на переговорах не будет военный ВСУ. Украина согласилась на переговоры с РФ в Белоруссии © Santa Fe Relocation Services / flickr

«Сложно сказать, есть ли там человек, который будет адекватен. Потому что в мирных переговорах военные могут участвовать лишь опосредовано. Тут нужны гражданские специалисты, особенно специалисты в области юриспруденции, которые могли бы, руководствуясь международным правом, довести переговоры до подписания конкретного соглашения», — заявил Леонков.

Соглашение России и Украины должно быть принято мировым сообществом и ООН, заключил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Полностью интервью можно прочитать здесь.