Шансы возглавить новую украинскую власть есть у Юрия Бойко и Вадима Новинского, заявил в интервью Украина.ру Директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

Активность в сложившейся ситуации на Украине сейчас проявляют предприниматель Вадим Новинский и сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Юрий Бойко, заявил эксперт. Дзермант объяснил, зачем Украине нужны переговоры © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

«Сейчас Бойко и Новинский проявляют активность. Возможно, это будет кто-то из них, потому что они представляют украинскую власть и наиболее приемлемы для России. Тем более, что если это депутаты, то они могут быть избраны спикерами Верховной Рады, которая может взять на себя управление страной в случае отстранения Зеленского от власти», — сказал Дзермант.

Бойко и Новинский не могут повлиять на Зеленского и ВСУ, однако в будущем могут взять власть в свои руки, заключил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Полностью интервью можно прочитать здесь.