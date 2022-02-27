Украина согласовала проведение переговоров с российской стороной в Гомельской области. Об этом 27 февраля заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, передает РИА Новости

Дзермант объяснил, зачем Украине нужны переговоры © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о недавнем телефонном разговоре президента Белоруссии Александра Лукашенко с Зеленским.

«После этого президент Лукашенко обратился к российской стороне — президенту (Владимиру) Путину с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область. Российская сторона и находящаяся на месте российская делегация полностью готова к переговорам, ждут украинцев», — сказал Песков.

Ранее в воскресенье Песков заявил, что российская делегация, возглавляемая Мединским и состоящая из представителей МИД, Минобороны и администрации президента, прибыла в белорусский Гомель и будет ждать представителей Украины для проведения переговоров. В ответ Зеленский сообщил, что считает переговоры на территории Белоруссии невозможными, и предложил провести их в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку. Москва отметила, что это украинская сторона первая предлагала встретиться в Белоруссии.