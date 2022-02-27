Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля в своем Telegram заявил, что поговорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Лукашенко дал совет «наполеончику»-Зеленскому © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Александром Лукашенко», — написал Зеленский.

Ранее в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и администрации президента, прибыла в белорусский Гомель и будет ждать представителей Украины для проведения переговоров. В ответ Зеленский сообщил, что считает переговоры на территории Белоруссии невозможными, и предложил провести их в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку. Москва отметила, что это украинская сторона первая предлагала встретиться в Белоруссии.