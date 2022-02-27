Киевские власти прибегли к тактике забалтывания и затягивания времени в вооружённом противостоянии с Россией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

Власти Украины осуществляли сигналы о готовности к переговорам, но все они оказались ложными, подчеркнул эксперт. Марков рассказал, что Макрон и Шольц на самом деле знают об Украине © REUTERS, Hannibal Hanschke

«Но украинская сторона выдвинула тактику забалтывания и затягивания времени. Им это нужно для того, чтобы как можно больше людей было вовлечено в эту воронку конфликта на Украине, чтобы были более масштабные последствия у этого конфликта, и они могли бы апеллировать к мировому сообществу. Если бы они действительно хотели вести переговоры, то место было бы неважно. Самое удобное — это Беларусь, потому что она рядом», — сказал Дзермант.

Российская сторона демонстрирует, что она к этим переговорам готова, ее представители прибыли. Россия готова обсуждать условия дальнейшего существования Украины. Но Украина и ее руководство сейчас в этом не заинтересованы: они тянут время, чтобы у России иссякли ресурсы для ведения спецоперации, заключил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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