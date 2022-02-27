Окружение вооружённых сил Украины российскими войсками смыкается. О дальнейших действиях ВС РФ рассказал в интервью Украина.ру политтехнолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев

Российские войска будут добивать ВСУ, подчеркнул политик. Марков рассказал, кто на самом деле воюет с Россией на Украине © Facebook, Міністерство оборони України

«Сейчас окружение смыкается. Единственное, что они могут сделать — попытаться воспользоваться так называемой передышкой, чтобы отвести армию к Краматорску или Днепропетровску. Но дело в том, что именно на этом направлении никакое наступление не останавливается и окружение продолжается», — сказал Матвейчев.

Попытки украинских вооружённых сил выйти из окружения будут пресечены, заключил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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