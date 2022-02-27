До взятия российскими войсками крупных городов Украины осталось трое суток. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политтехнолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев

"Афганского сценария" на Украине не будет, выразил уверенность эксперт. Матвейчев объяснил, чего избегают российские войска на Украине © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Украина и 10 дней не сможет сопротивляться, а сейчас только три дня прошло. До взятия Киева, Одессы, Запорожья, Николаева и других ключевых городов осталось три дня. Что-то возьмут уже сегодня. Поэтому лишний день ничего не решает и никакого Афганистана тут нет и близко», — сказал Матвейчев.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Полностью интервью можно прочитать здесь.