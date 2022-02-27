27 февраля российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с украинской стороной. Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что украинская делегация в Гомель не приедет.
«Любые переговоры сейчас могут быть только о капитуляции. Например, после смерти Гитлера и взятия Берлина подписывался некий юридический акт и отдавался приказ войскам прекратить войну. Естественно, что никому война не нужна. Никому не хочется, чтобы гибли славяне, кроме англосаксов, которые сидят на острове и за океаном, разжигая эту ненависть. Мы должны всегда об этом помнить», — сказал Матвейчев.
Переговоры для России — это только способ уменьшить количество погибших в конфликте, подчеркнул эксперт.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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