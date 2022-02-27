«Это будет иметь последствия для безопасности в Европе. Да, долгосрочная безопасность в Европе невозможна против России, но в обозримой перспективе [президент РФ Владимир] Путин угрожает этой безопасности. Это нужно четко проговорить», — уточнил он.
Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.