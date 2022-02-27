Долгосрочную безопасность в Европе нельзя выстроить против России, но РФ поставила эту безопасность под угрозу, заявил 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на экстренном заседании бундестага

Какой может быть новая Украина. Версия экспертов Владимир] Путин угрожает этой безопасности. Это нужно четко проговорить», — уточнил он.

Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.