В Вооружённых силах Украины есть несколько групп с разной мотивацией к ведению боевых действий. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков

Боевые действия на Украине ведут различные группы ВСУ, подчеркнул эксперт. Марков рассказал, что должен сделать Зеленский, чтобы остановить войну © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«В ВСУ есть несколько групп. Первая — неонацистские подразделения, которые активно воюют. Вторая — подразделения, специально подготовленные инструкторами НАТО, которые тоже готовы воевать. Третья — подразделения ВСУ, которые возглавляются очевидными военными преступниками, и которым тоже приходится воевать. Четвертая группа — это большая их часть, которая не хочет воевать, но и не хочет нарушать приказ», — сказал Марков.

У киевской власти могут быть надежды затянуть боевые действия и заключить "Минск-3", выразил уверенность Марков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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