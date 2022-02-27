Зеленский может отдать приказ ВСУ не стрелять ни по армии России, ни по корпусам Народной милиции, подчеркнул эксперт.
«Самый идеальный вариант состоит в том, если Зеленский отдаст приказ ВСУ разоружить неонацистские подразделения типа «Азова» и арестовать их руководство. Если он издаст указ о запрете пропаганды неонацизма, роспуске всех неонацистских организаций отдаст приказ об аресте их руководства, введет русский язык вторым государственным и арестует главных военных преступников (Турчинов, Парубий, Аваков, Наливайченко) и уберет из армии всех натовских представителей, боевые действия сразу прекратятся», — заявил Марков.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.