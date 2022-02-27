Директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал в интервью Украина.ру, какие действия должен предпринять президент Украины Владимир Зеленский, чтобы остановить войну

Зеленский может отдать приказ ВСУ не стрелять ни по армии России, ни по корпусам Народной милиции, подчеркнул эксперт. Марков раскрыл, зачем Зеленскому нужны переговоры © РИА Новости, Нина Зотина

«Самый идеальный вариант состоит в том, если Зеленский отдаст приказ ВСУ разоружить неонацистские подразделения типа «Азова» и арестовать их руководство. Если он издаст указ о запрете пропаганды неонацизма, роспуске всех неонацистских организаций отдаст приказ об аресте их руководства, введет русский язык вторым государственным и арестует главных военных преступников (Турчинов, Парубий, Аваков, Наливайченко) и уберет из армии всех натовских представителей, боевые действия сразу прекратятся», — заявил Марков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.