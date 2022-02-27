Ситуация на Украине может в конечном счете перерасти в конфликт с НАТО, если не остановить действия России. Об этом 27 февраля заявила глава министерства иностранных дел (МИД) Британии Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News

Надежда на переговоры. Хроника событий на Украине по состоянию на 11.00 27 февраля © Facebook, Міністерство оборони України Владимира] Путина на Украине, под угрозой окажутся другие: страны Балтии, Польша, Молдова. И это может вылиться конфликтом с НАТО, а мы не хотим этого», — заявила Трасс.

Она добавила, что те экономические жертвы, которые придется понести Европе, несравнимы с потерями Украины.

Президент РФ 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.