«Но мы боремся не только ради украинцев, за их суверенитет и право на самоопределение, этот продолжительный конфликт касается свободы и демократии в Европе. Если мы не остановим [президента России Владимира] Путина на Украине, под угрозой окажутся другие: страны Балтии, Польша, Молдова. И это может вылиться конфликтом с НАТО, а мы не хотим этого», — заявила Трасс.
Она добавила, что те экономические жертвы, которые придется понести Европе, несравнимы с потерями Украины.
Президент РФ 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.