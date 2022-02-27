Эксперт выразил сомнение в том, что какие-либо переговоры вообще состоятся.
«Переговоры были задуманы Зеленским сугубо как военная дезинформация. Ичкерийским боевикам в свое время тоже нужны были переговоры для того, чтобы уйти из-под удара и перегруппировать силы, и то же самое сейчас делает Зеленский», — сказал Марков.
У Зеленского нарушена связь между подразделениями, и ему необходимо восстановить связь с Генштабом, подчеркнул эксперт.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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