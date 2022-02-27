Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем, кто, как он считает, из иностранных граждан хочет помочь Украине, вступать в Иностранный легион для участия в войне против России

Как сообщает официальный сайт президента Украины, Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины.

"Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века", — сказано в специальном обращении.

Согласно Положению о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) иностранцами и лицами без гражданства, утвержденному указом Президента Украины Петром Порошенко 10 июня 2016 года, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

В связи с этим всем иностранцам, желающим участвовать в военных действиях на территории Украины на стороне ВСУ руководство Украины предлагает пополнить ряды Сил территориальной обороны. Бородай раскрыл, сколько добровольцев сейчас в Донбассе © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Из числа иностранцев формируется отдельное подразделение — Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Это будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны", — сказано в обращении.

Для записи в Интернациональный легион и иностранным гражданам предложено обращаться к атташе по вопросам обороны Посольства Украины в тех государствах, где имеются посольства Украины.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.