Депутат Государственной Думы и первый премьер-министр ДНР Александр Бородай рассказал изданию Украина.ру о роли добровольческих батальонов в российской операции по защите Донбасса

Собеседник издания раскрыл численность участвующих в вооружённой операции добровольцев. Бородай рассказал о судьбе Донбасса © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Это тысячи человек. Это не одна тысяча. Более точную цифру я назвать не могу. Просто это будет неправильно. К тому же боевые действия очень интенсивно идут, и я должен с сожалением отметить, что некоторых уже нет в живых», — заявил Бородай.

Донбасс неизбежно станет частью Российской Федерации, заключил политик.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Полностью интервью можно прочитать здесь.