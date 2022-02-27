Украинский лидер Владимир Зеленский должен искать любую возможность для переговоров, но находит только отговорки. Об этом 27 февраля заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram

«Вы с нами не на одной стороне»: Зеленский упрекнул белорусов

Парламентарий отметил, что со стороны Зеленского это преступление перед народом Украины и мировым сообществом.

Ранее в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и администрации президента, прибыла в белорусский Гомель и будет ждать представителей Украины для проведения переговоров. В ответ Зеленский сообщил, что считает переговоры на территории Белоруссии невозможными, и предложил провести их в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку. Москва отметила, что это украинская сторона первая предлагала встретиться в Белоруссии.