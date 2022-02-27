Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 февраля после того, как проголосовал на референдуме по Конституции, прокомментировал обращение украинского лидера Владимира Зеленского к белорусам

Лукашенко пожалел Путина из-за отказа Зеленского © president.gov.by

По его словам, Зеленскому следует говорить со своим народом и отвечать за то, что сегодня происходит на территории Украины.

Лукашенко также добавил, что белорусам есть, к кому обратиться.

Ранее в воскресенье Зеленский выступил с обращением к жителям Белоруссии и пожелал стране вновь стать «доброй и безопасной». Он заявил, что Киев хочет мира и переговоров с Москвой. Президент Украины подчеркнул, что согласился бы на консультации в Белоруссии, если бы с ее территорий не было произведено агрессивных боевых действий. Поэтому в качестве переговорных площадок Зеленский предложил Баку, Будапешт, Варшаву или Стамбул.