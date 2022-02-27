«Наполеончик обратился к Белоруссии и советовал, что делать. К кому он обращается? Мы же всегда по-человечески относились к украинцам», — возмутился он.
По его словам, Зеленскому следует говорить со своим народом и отвечать за то, что сегодня происходит на территории Украины.
Лукашенко также добавил, что белорусам есть, к кому обратиться.
Ранее в воскресенье Зеленский выступил с обращением к жителям Белоруссии и пожелал стране вновь стать «доброй и безопасной». Он заявил, что Киев хочет мира и переговоров с Москвой. Президент Украины подчеркнул, что согласился бы на консультации в Белоруссии, если бы с ее территорий не было произведено агрессивных боевых действий. Поэтому в качестве переговорных площадок Зеленский предложил Баку, Будапешт, Варшаву или Стамбул.