Депутат Государственной Думы и первый премьер-министр ДНР Александр Бородай рассказал в интервью Украина.ру, что ждёт Донбасс после военной операции России по демилитаризации Украины

Донбасс станет частью России, и это произойдет достаточно скоро, — заявил Бородай. Лукашенко пожалел Путина из-за отказа Зеленского © president.gov.by

Что касается остальной части Украины, то здесь возможно несколько вариантов, подчеркнул политик. Один из наиболее вероятных — отделение Западной Украины и приход к власти лояльных России сил.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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