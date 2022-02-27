Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 февраля прокомментировал отказ Украины лететь в Гомель на переговоры с Россией, передает РИА Новости

Кремль отреагировал на отказ Украины от переговоров © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Ранее в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и администрации президента, прибыла в белорусский Гомель и будет ждать представителей Украины для проведения переговоров.

В ответ украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что считает переговоры на территории Белоруссии невозможными, и предложил провести их в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку. Москва отметила, что это украинская сторона первая предлагала встретиться в Белоруссии.