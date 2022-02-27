Депутат Государственной Думы и первый премьер-министр ДНР Александр Бородай раскрыл в интервью Украина.ру, что ожидает Украину после завершения российской операции по демилитаризации страны

Донбасс станет частью России, а судьба Западной Украины будет отдельной от остальной страны, подчеркнул Бородай. Слова и ракеты. Хроника событий на Украине по состоянию на 12.00 27 февраля © Facebook, Командування об'єднаних сил ЗС України

«Один из достаточно вероятных вариантов — это тотальная смена власти на Украине, но при этом часть Украины может оказаться в орбите притяжения Российской Федерации в качестве или независимого государства, или в качестве территории России, а другая часть вот этой вот Украины — Центральной — может стать новым государством, которое также не будет враждебно России», — сказал депутат.

Бородай заключил, что ситуация на Украине на данный момент многовекторна, и предсказания осуществлять в некоторой степени затруднительно.

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