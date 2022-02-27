Представители Украины сами выбрали белорусский Гомель как место для проведения переговоров с Россией. Об этом 27 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией в Минске © REUTERS, Umit Bektas

Он добавил, что на этот раз мероприятия в рамках спецоперации России по защите Донбасса не будут приостанавливаться в преддверии возможной встречи с представителями Киева.

Ранее Песков заявил, что российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и администрации президента, прибыла в белорусский Гомель и будет ждать представителей Украины. В ответ Зеленский сообщил, что считает переговоры на территории Белоруссии невозможными, и предложил провести их в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку.