По данным французского издания, еще полторы тысячи солдат примут участие в миссиях по укреплению восточного фланга НАТО. Так, 500 французских военных будут дислоцированы в Румынии. Еще 300 военных Франции уже находятся в Эстонии, 100 человек прибудут туда в сопровождении четырех истребителей Mirage 2000-5, которые, согласно словам военного источника, предназначены для укрепления противовоздушной обороны Балтии. Помимо этого, 600 французских солдат принимают участие в совершении полетов над Польшей.
Ранее AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщало, что Франция намерена увеличить поставки военного оборудования на Украину. По данным издания, Парижем было принято решение о доставке Киеву дополнительного военного оборудования, а также топливной поддержки. Отмечается, что данный шаг был предпринят по итогам заседания совета по обороне и безопасности в Елисейском дворце.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.