Во Франции более 9,5 тысяч военных будут мобилизованы или приведены в боевую готовность из-за ситуации на Украине. Об этом сообщило 27 февраля Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на генштаб

Франция объявила о поставках вооружений Украине и новых санкциях против России © REUTERS, Ludovic Marin

Ранее AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщало, что Франция намерена увеличить поставки военного оборудования на Украину. По данным издания, Парижем было принято решение о доставке Киеву дополнительного военного оборудования, а также топливной поддержки. Отмечается, что данный шаг был предпринят по итогам заседания совета по обороне и безопасности в Елисейском дворце.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.