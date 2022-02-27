Глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов 27 февраля написал в Facebook, что российские войска вошли в Харьков

Десант под Киевом, блокирование Чернигова, Харьков в убежищах. Хроника событий на Украине на 17:00 © REUTERS, Vyacheslav Madiyevskyy

Накануне в Харьковской области был объявлен комендантский час с 18:00 до 06:00 утра, он подразумевал запрет на передвижение людей и автомобилей по соображениям безопасности.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Президент Украины Владимир Зеленский после начала спецоперации объявил в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Он разорвал дипломатические отношения с Москвой, но позже сообщил, что готов к прямым переговорам с России по вопросу нейтрального статуса Украины. Изначально речь шла об обсуждении этого вопроса в Минске, Москва уже отправила делегацию в Белоруссию. Зеленский однако заявил, что переговоров в Белоруссии не будет.