"За прошедшие сутки противник 36 раз открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением реактивных систем залпового огня, 152, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы 17 населённых пунктов Республики, — сказано в распространенном официальном Заявлении.
При этом, средствами ПВО НМ ДНР уничтожены пять ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У», остатки которых падали в жилых массивах населенных пунктов Илловайск, Амвросиевка и Донецк.
По информации Народной милиции, среди мирного населения есть жертвы: один погиб, четверо ранены, в том числе ребёнок 2006 года рождения. Кроме того, повреждены 36 жилых домов, 8 объектов гражданской инфраструктуры и 7 транспортных средств, без газоснабжения остались почти 1300 абонентов в населенных пунктах Саханка и Безыменное, более 5500 абонентов остались без электроэнергии.
Материалы по факту ранения и гибели гражданских лиц, а также повреждения инфраструктуры будут переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командования ВФУ.
Вместе с тем, НМ сообщает, что по информации разведки, противник перебросил реактивный дивизион БМ-21 «Град» из Крамоторска в Артёмовск.
"Украинская армия продолжает прятаться в жилых кварталах украинских городов, прикрываясь мирным населением, утверждает официальный представитель Народной милиции ДНР. — Так, в центре города Краматорск на улице Центральной, ВСУ разместили пять ракетных комплексов «С-300»".