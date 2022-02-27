Как заявил официальный представитель Народной милиции ДНР, обстановка на 10:30 27 февраля на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населённых пунктов Донецкой Народной Республики

"За прошедшие сутки противник 36 раз открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением реактивных систем залпового огня, 152, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы 17 населённых пунктов Республики, — сказано в распространенном официальном Заявлении.

При этом, средствами ПВО НМ ДНР уничтожены пять ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У», остатки которых падали в жилых массивах населенных пунктов Илловайск, Амвросиевка и Донецк.

По информации Народной милиции, среди мирного населения есть жертвы: один погиб, четверо ранены, в том числе ребёнок 2006 года рождения. Кроме того, повреждены 36 жилых домов, 8 объектов гражданской инфраструктуры и 7 транспортных средств, без газоснабжения остались почти 1300 абонентов в населенных пунктах Саханка и Безыменное, более 5500 абонентов остались без электроэнергии.

Материалы по факту ранения и гибели гражданских лиц, а также повреждения инфраструктуры будут переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командования ВФУ.

Вместе с тем, НМ сообщает, что по информации разведки, противник перебросил реактивный дивизион БМ-21 «Град» из Крамоторска в Артёмовск.

"Украинская армия продолжает прятаться в жилых кварталах украинских городов, прикрываясь мирным населением, утверждает официальный представитель Народной милиции ДНР. — Так, в центре города Краматорск на улице Центральной, ВСУ разместили пять ракетных комплексов «С-300»".