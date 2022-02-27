Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье, 27 февраля, Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним

Ранее пресс-секретарь сообщил, что делегация из Москвы уже в Гомеле. В делегацию РФ на переговоры с украинцами вошли представители МИД, Минобороны, других ведомств РФ, включая администрацию президента.

"Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждем украинцев", — сказал Песков.

Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.