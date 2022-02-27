«Да, мы подтверждаем эту информацию. Белорусская сторона уже подготовила все необходимое для переговоров, обеспечивает в полном объеме решение всех протокольных, логистических и иных вопросов», — сказал собеседник агентства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций РФ и Украины в Минск, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения переговоров.
В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал, что российская делегация уже прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами.
Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.