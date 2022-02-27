Белорусская сторона подготовила все необходимое для переговоров России и Украины в Гомеле. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, передает РИА Новости

Делегация РФ прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами - Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций РФ и Украины в Минск, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения переговоров.

В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал, что российская делегация уже прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.