По его словам, в состав делегации вошли представители министерства иностранных дел (МИД), Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента.
«Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле», — сказал Песков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций РФ и Украины в Минск, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения переговоров.
Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.