Российская делегация уже прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами. Об этом 27 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Песков: Украина отказалась от обещанных переговоров © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле», — сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций РФ и Украины в Минск, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения переговоров.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.