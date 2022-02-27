В воскресенье, 27 февраля, транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу будет близким к максимальным значениям. При этом, по информации Lenta.ru, прямые мощности магистрали "Ямал-Европа" на новые газовые сутки пока не заказаны, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" и GSA Platform

Так, текущие заявки на прокачку газа из РФ через Украину составляют в сумме 107,33 миллиона кубометров, согласно информации на сайте ОГТСУ. Этот показатель близок к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" перед Украиной по транзиту (около 109 миллионов кубов в сутки). Однако, заявка в течение дня еще может быть скорректирована.

Прокачка российского газа через украинскую ГТС резко увеличилась с 24 февраля на фоне роста рисков, связанных с началом спецоперации РФ на Украине. "Газпром" при этом говорил, что осуществляет подачу газа через Украину штатно, в соответствии с заявками европейских потребителей.



Что касается газопровода "Ямал — Европа", также один из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, то за прошедшие газовые сутки по нему вновь осуществлялись прямые поставки, начиная с 22.00 мск 26 февраля и до 8.00 мск 27 февраля (в объеме около 1,2 миллиона кубов в час).

"Газпром" не бронировал на февраль мощности для транзита газа по этой магистрали через Польшу, поэтому теперь имеет возможность использовать только суточное и внутридневное краткосрочное бронирование. При этом компания возобновила прямые поставки по "Ямал — Европе" в субботу впервые с декабря.