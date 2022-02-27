Украинский батальон «Азов»* нанес удары реактивными системами залпового огня «Град» по школе в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

ФСБ: националисты расстреляли солдата ВСУ за попытку спастись в России © president.gov.ua

«В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения», — сообщил Конашенков.

В ведомстве напомнили, что предупреждали о подобных провокациях со стороны украинских националистов. Представитель министерства вновь подчеркнул, что российские военнослужащие не наносят ударов по населенным пунктам и делают все для того, чтобы избежать потерь среди мирного населения.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ