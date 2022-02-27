В Белоруссии открылись участки для голосования на референдуме по поправкам в Конституцию страны, сообщает 27 февраля belta.by

Перед важным выбором. Как Белоруссия проводит конституционный референдум? © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На референдум вынесен один вопрос: «принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Предложены ответы «за» и «против».

Изменения в Конституции страны президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал в 2020 году, еще перед началом протестов в стране из-за выборов. После митингов Лукашенко сказал, что готов отдать другим ветвям власти часть президентских полномочий. В ноябре 2020 года он заявил, что не будет президентом после принятия новой Конституции.

В октябре 2021 года верхняя палата Национального собрания Белоруссии приняла законопроект об изменении Конституции.

Согласно изменениям, новым субъектом политики страны станет Всебелорусское народное собрание — высший представительный орган власти. Роль президента будет снижена. В частности, поправки предусматривают, что один и тот же человек не сможет занимать пост президента больше двух сроков, но при этом по истечении срока полномочий глава государства сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента.

Кроме того, Конституцию предлагается дополнить статьей о неприкосновенности президента, которая также запретит привлекать бывшего главу государства к ответственности за действия, совершенные во время осуществления президентских полномочий. Президент также сможет вводить чрезвычайное положение при попытках насильственного изменения конституционного строя или захвата власти, при массовых беспорядках, угрожающих жизни граждан и территориальной целостности, но если такое решение утвердит Совет республики (верхняя палата парламента).

Поправки также предусматривают закрепление брака как «союза мужчины и женщины», которые «имеют равные права в браке и семье», и некоторые другие изменения.