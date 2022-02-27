Евросоюз вместе со своими партнерами намерен лишить российских "олигархов" возможности использовать свои международные финансовые активы, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

"Мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках", — сказала глава Еврокомиссии в своем видеообращении.

По ее мнению, эти меры, наряду с другими усилиями по изоляцией России, "значительно снизят способность России финансировать войну".

Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.