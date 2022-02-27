"Мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках", — сказала глава Еврокомиссии в своем видеообращении.
По ее мнению, эти меры, наряду с другими усилиями по изоляцией России, "значительно снизят способность России финансировать войну".
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.